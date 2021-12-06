В Минске запретили въезд дискриминирующим белорусские власти иностранцам

Иностранцам, критикующим белорусские власти, запрещен въезд на территорию республики. С такими ответными мерами на санкции Запада в отношении страны выступило министерство иностранных дел Белоруссии, подчеркнув, что Минск уже расширил соответствующий список лиц. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций», — говорится в тексте заявления МИД Белоруссии.

Кроме того, в качестве еще одного ответного шага Белоруссия назвала продолжение интеграции с Россией. «Республика Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее введение ограничительных мер в отношении европейских стран анонсировал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он счел действия Минска ответом на «развязанную против страны гибридную войну».