Дину Саеву сравнили с Кайли Дженнер на новом откровенном фото

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «королевой TikTok», поделилась откровенными фотографиями и удивила фанатов. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

22-летняя знаменитость снялась в общественном туалете в белом лонгсливе и кожаных облегающих лосинах черного цвета. На размещенных кадрах она смотрит в зеркало, позируя рядом с сумкой люксового бренда Christian Dior. Волосы Саевой распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду блогерши на новых изображениях. Так, некоторые поклонники сравнили ее с американской телезвездой и предпринимательницей Кайли Дженнер. «С этим цветом на Кайли похожа», «Я сначала подумал, что это Кайли», «Вторая Кайли Дженнер», «Косишь под Кайли», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети обругали Саеву за чрезмерную пошлость на фото. «Надоела твоя пошлость», «уже тошно от этой вульгарности», «Потом не удивляйся, что тебя критикуют в сети», «Brazzers отдыхает», «Ужас, Дина», — писали они. При этом некоторые юзеры встали на защиту девушки и восхитились ее внешностью в комментариях.

В октябре Дина Саева сфотографировалась в откровенном бикини и вызвала споры среди подписчиков. Саева снялась в блестящем купальнике из страз, оголяющем ее грудь. Образ девушки, лежащей в воде, дополнили яркий макияж и маникюр синего цвета. На размещенных изображениях видно, что Саева лежит внутри огненного кольца.