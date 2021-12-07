В Самаре откроется торговый комплекс нового поколения

В Самаре во второй половине 2022 года откроется торговый комплекс нового поколения. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет о торгово-развлекательном центре «ТочкаСити», который сейчас находится в процессе строительства в рамках проекта компании «Рубин». Известно, что основные работы близятся к завершению, неостекленной остается лишь одна часть на крыше здания.

Общая площадь объекта составит около 50 тысяч квадратных метров, арендная площадь — 20 тысяч квадратных метров. Концепцией пятиэтажного комплекса предусмотрено открытие обширной торговой галереи, ресторанов и фудкорта. Зона охвата ТЦ оценивается в 400 тысяч человек.

«ТочкаСити» располагается в Волгаре в Куйбышевском районе города.

В ноябре сообщалось, что в Новосибирске в ближайшее время начнется строительство ледового городка на Михайловской набережной — он откроется 30 декабря. В 2022 году темой ледового городка станут цирковые представления.