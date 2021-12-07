В Совфеде оценили намерения Конгресса отказаться от антироссийских санкций

Член Совета Федерации Андрей Климов оценил намерения конгрессменов исключить санкции против России из оборонного бюджета США. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Сенатор сказал, что в американском парламенте понимают тот вред, который рестрикции способны нанести самим США. При этом он отметил, что решение об исключении санкций могло быть принято американцами «спонтанно».

Ранее 7 декабря стало известно, что оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Судя по документу, американские власти не стали вводить ограничения ни против газопровода, ни против госдолга России, ни против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.