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Мир призвали готовиться к массовым беспорядкам из-за нефти и газа

Глава Saudi Aramco ан-Насер: нехватка инвестиций в нефть и газ погрузит мир в хаос
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Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер заявил о недостаточных инвестициях в ископаемое топливо в последние годы, что рискует поставить мир перед угрозой глобальной нестабильности и погрузить его в хаос. Выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне, он указал, что идея быстрого энергоперехода, которая в настоящее время стал доминирующей темой, построена на нереалистичных сценариях и глубоко ошибочных предположениях, сообщает Financial Times.

Саудовский топ-менеджер призвал готовиться к безудержной инфляции и массовым беспорядкам в случае, если инвестиционная политика не придет в соответствие с реальностью. По словам ан-Насера, для многих публичное признание роли нефти и газа в переходный период станет неприятным, однако последствия такого шага станут куда менее разрушительными.

В нынешней ситуации, напомнил глава Saudi Aramco, цены на топливо становятся слишком высокими. В результате коалиция за снижение вредных выбросов в мире начинает распадаться, а это, в свою очередь, чревато замедлением энергоперехода.

Brent от TradingView

С ан-Насером согласился другой участник конгресса исполнительный директор нефтесервисной группы Halliburton Джефф Миллер. Он напомнил, что за последние семь лет нефтегазовый сектор испытывает дефицит инвестиций, что связано в том числе с экологическим давлением. Из-за этого Миллер считает, что впервые за долгое время может сложиться ситуация, когда покупатель ищет, где купить нефть, а не производитель ищет, кому ее продать.

Глава Saudi Aramco заметил, что в целом с такой позицией согласны большинство заинтересованных сторон в промышленности и политике, но они не желают говорить об этом публично из-за угрозы негативной реакции.

Ранее сообщалось, что компания Shell отказалась от планов по разработке нефтяного месторождения Камбо у берегов Великобритании после протестов экологических организаций. В мае компания проиграла экологам суд в Нидерландах, ее обязали сократить вредные выброса на 45 процентов к 2030 году.

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