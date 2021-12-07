Раскрыты подробности задержания готовившего нападение на школу Москвы россиянина

О готовящемся нападении на школу в Москве руководству учебного заведения рассказали ученики 10 класса. Подробности предотвращенного теракта во вторник, 7 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Россиянин поделился с учениками школы №1297 в одной из социальных сетей и даже рассказал, что 7 декабря устроит стрельбу с помощью пневматики из которой будет стрелять в лица учеников. Однако, он пришел на акцию на день раньше. Молодой человек перелез через забор и был немедленно задержан ждавшими его в засаде сотрудниками правоохранительных органов.

При досмотре у него нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Молодого человека доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 7 декабря сообщалось, что в Ярославской области ФСБ задержала российского подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. 16-летний житель Рыбинского района состоял в чате анархистов и планировал «резонансные акции, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе».