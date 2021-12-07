Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович раскрыла подробности жизни с большой грудью. Интервью с ней публикует издание Woman.ru.

41-летняя певица призналась, что, несмотря на внушительный размер своего бюста, она предпочитает спать на животе, а не на спине или боку. «Вопреки расхожему стереотипу и шуткам на эту тему, я очень люблю спать на животе», — поделилась российская знаменитость.

Кроме того, по словам телезвезды, каждый раз ей приходится приобретать два комплекта одного и того же нижнего белья или бикини разного размера. Семенович объяснила, что совершает такую покупку из-за большого отличия параметров груди и бедер. «Именно поэтому я думала о создании собственной линии белья для девушек с выдающимися формами», — заключила она в разговоре с журналистами.

В декабре 2019 года Анна Семенович сообщила о том, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия. Артистка объяснила, что врачи ставят такой диагноз, когда размер груди женщины достигает шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Помимо этого, певица пожаловалась, что несколько лет назад была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.