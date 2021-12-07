Девочка сумела отбиться сама и спасти друга от напавшей на них акулы

Акула напала на двух подростков во время купания

Девочка из австралийского штата Виктория сумела сама отбиться от акулы, укусившей ее и ее друга во время купания на пляже Ошен Гров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Очевидцы рассказали, что купались в тот момент, когда услышали крики двух подростков. После этого они увидели, как 15-летняя девочка побила напавшую на нее и ее друга акулу, прогнала хищника и тем самым спасла всех.

Материалы по теме «Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки «Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет

«Мы сначала подумали, что они играют, а затем они начали кричать, что их укусила акула», — сказал очевидец Питер Хоббс.

Дайана Хоббс, бывшая медсестра из отделения травматологии, тоже видела момент нападения. Она оказала пострадавшим первую помощь до прибытия врачей. Скорая помощь приехала на пляж и доставила подростков в больницу. Состояние обоих оценивается как стабильное.

«Девочка получила пару укусов. Один — на правой ноге ниже колена, другой — в руку. Она видела акулу и побила ее», — сказала Хоббс.

Женщина отметила, что акула укусила 16-летнего мальчика за спину. Юношу отпустили из больницы после оказания помощи с незначительной травмой. Девочка до сих пор остается под наблюдением врачей.

Пляж Ошен Гров на полуострове Белларин был закрыт до последующих уведомлений. Местные власти пока не сообщили, какого вида акула напала на подростков, но они надеются получить больше информации после общения с пострадавшими. Спасатели планируют запустить дрон и легкомоторный самолет над океаном, чтобы найти и идентифицировать акулу, а также убедиться, что ее нет вблизи пляжа.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико серфингисту Роландо Монтесу удалось спастись от подплывшей к нему акулы. Подобные нападения в водах вокруг Пуэрто-Рико происходят крайне редко: последний известный случай был зафиксирован в 2011 году, и тогда человеку тоже удалось спастись.