Будущий канцлер Германии высказался о войсках у границ Украины

Берлин и вся Европа с обеспокоенностью наблюдает за движением войск у границ Украины. Об этом заявил на пресс-конференции будущий канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.
«Безопасность и сотрудничество в Европе предусматривают соблюдение принципов, по которым мы договорились в ходе длительных процессов политики разрядки 1970-1980 годов», — высказался политик. Он подчеркнул, что нерушимость государственных границ относится к указанным принципам.
Шольц отметил, что создание угрозы Украине путем военного давления неприемлемо. По его мнению, президент США Джо Байден выразит схожую позицию в ходе предстоящего контакта с российским президентом Владимиром Путиным.
4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на украинскую территорию, и составила карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам. В Кремле опровергли эти обвинения и заявили об информационной кампании Запада, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.