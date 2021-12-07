Навальный стал швеей

Основатель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный выбрал в колонии профессию швеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство приводит письмо осужденного, в котором он рассуждает о выборе профессии. По словам Навального, он захотел быть ближе к «людской массе». «С учетом освобождений вакансии имелись следующие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий, ну и швейная промзона... Однако все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к "людской массе". "Значит, швея", — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать "швея" в женском роде, чтоб поддеть. Слова "швей" вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть», — говорится в письме.

Навальный отметил, что раньше он посмеивался над феминистками, которые не хотят быть «блогером» и «автором», а теперь жизнь подшутила над ним. «Так что я и раньше-то был не против феминитивов (то есть слов вроде "авторка" и "редакторка"), но считал это неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга, а сейчас так вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет», — добавил Навальный.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления.