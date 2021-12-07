Начинающим футболистам из России посоветовали способ попасть в испанскую команду

Молодым футболистам из России рассказали, как устроиться в команду в Испании

Жительница Казахстана, перебравшаяся в Испанию и теперь работающая в Академии футбола в Валенсии, дала советы начинающим футболистам из России, желающим устроиться в испанскую команду. Ее рассказ публикует «Лента.ру».

Восемь лет назад Жазира Долдаханова уехала в Испанию для постдокторантуры в Политехническом университете Валенсии, а затем перебралась в Испанию насовсем. В Академии футбола она устраивает просмотры для молодых футболистов из других стран и помогает им получить футбольную лицензию, которая необходима для участия в официальных играх лиги Испании.

По ее словам, как правило, скауты, подбирающие игроков для испанских клубов, замечают талантливых новичков на матчах лиги Испании и на тренировках. Для футболистов из других стран такой способ попасть в команду, как правило, не годится, так как представители профессиональных академий и футбольных клубов Испании не ездят в другие страны специально для просмотров, рассказала она.

Жазира Долдаханова пытается решить эту проблему. «Ребята из Казахстана, России, Украины и Азербайджана, которым я организовала просмотры и помогла получить лицензию, теперь успешно тренируются в испанских футбольных клубах и играют в официальных играх Испании», — утверждает она. При этом все они приехали в Испанию без знания испанского языка.

Каким образом футболисты из Казахстана, России, Азербайджана, Украины становятся моими подопечными? В большой степени срабатывает сарафанное радио. А кто-то сам обратился ко мне в интернете Жазира Долдаханова

Ранее сообщалось, что переехавшая в Израиль россиянка описала особенности жителей этой страны. По ее словам, израильский менталитет представляет собой полную противоположность российскому.