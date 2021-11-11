Переехавшая за границу россиянка описала особенности менталитета иностранцев

Переехавшая в Израиль россиянка описала особенности менталитета жителей этой страны. «Лента.ру» опубликовала ее историю.

Жених Нины Лапшов жил в Израиле, поэтому она решила переехать к нему. Адаптироваться за границей и получить гражданство оказалось непросто. По вине плохого адвоката, занимавшегося оформлением вида на жительство, она лишилась визы и некоторое время жила в Израиле нелегально.

Здесь многие берутся за работу даже в том случае, если совершенно в ней некомпетентны. Последствия их не волнуют, есть шанс заработать — и отлично Нина Лапшов россиянка, перебравшаяся в Израиль

Лапшов утверждает, что израильский менталитет представляет собой полную противоположность российскому. «Люди здесь не зациклены на чужом мнении, больше всего ценят свой собственный комфорт и заботятся в первую очередь о нем», — рассказывает она. Добиться чего-то, по ее словам, можно только криком. Если не повышать голос, тебя просто проигнорируют.

Лапшов отмечает, что в Израиле редко употребляют алкоголь, поэтому в кафе и барах он стоит очень дорого.

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».