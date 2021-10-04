Переехавшая в Африку россиянка описала потрясающие возможности для иностранцев

Россиянка, которая переехала в Анголу и провела в этой стране несколько лет, описала плюсы и минусы жизни в Африке. «Лента.ру» опубликовала ее историю.

Муж Светланы из Тулы — уроженец Анголы, приезжавший учиться в Россию. После окончания университета он вернулся на родину, и Светлана уехала с ним. После переезда в ангольскую столицу Луанду она возглавила отдел маркетинга ювелирной фабрики. Позднее семья перебралась в Португалию, где должен был открыться филиал ювелирной фабрики, где работала Светлана.

По ее словам, водопровод и электричество в Анголе зачастую недоступны или работают с перебоями, чтобы сделать международный денежный перевод нужно преодолеть множество трудностей, а медицинские услуги не отличаются качеством, но очень дорого стоят. Однако проблемы сочетаются с потрясающими возможностями, которые открываются перед иностранцами в этой стране.

Многое из того, что давно известно в РФ, в Анголе появится только через несколько лет. Если у человека имеется деловая хватка, ему откроются все дороги. В Анголе действительно возможно все! Если в России у тебя не получалось построить карьеру, то в Анголе скорее всего будешь топ-менеджером. Если не стала крутой артисткой дома, то в Анголе будешь суперстар Светлана переехавшая в Анголу и Португалию россиянка

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».

