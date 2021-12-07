Звезда «Ривердейла» купил бывший дом создателя персонажа известного мультфильма

Dirt: актер Коул Спроус купил дом в Лос-Анджелесе почти за три миллиона долларов

Американский актер, звезда телесериалов «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Ривердейл» Коул Спроус купил дом в Лос-Анджелесе. Объект недвижимости считается бывшем владением сценариста Милларда Кауфмана, который создал персонажа известного мультфильма Мистера Магу, сообщает Dirt.

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Новое жилье актера находится на Голливудских холмах. Дом был построен для Кауфмана в 1949 году им принадлежал ему до 1997 года. Продавец владел объектом с 2016 года, когда купил его за 2,3 миллиона долларов. Спроус заплатил за дом почти три миллиона долларов (более 221 миллиона рублей).

Дом площадью в 232 квадратных метра располагается на участке менее гектара. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты, кухня, совмещенная с гостиной и столовой. Интерьер выполнен в светлых тонах с акцентами в виде яркой мебели и массивных деревянных балок. На участке также есть терраса в 111 квадратных метров и гараж на две машины. Из комнат открывается вид на долину.

В апреле 2021 года создатель «Ривердэйла» Роберто Агирре-Сакаса продал свой дом в районе Николс Каньон на Голливудских холмах. Он выручил от сделки 2,3 миллиона долларов (на тот момент более 175,7 миллиона рублей). Продюсеру удалось найти покупателя за два дня.