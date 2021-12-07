Названа новая особенность S.T.A.L.K.E.R. 2

Для установки S.T.A.L.K.E.R. 2 потребуется порядка 180 гигабайт на диске компьютера или консоли. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа обратили внимание на изменившуюся страницу с игрой на сайте Xbox. В разделе дополнительной информации появилось уточнение, что тайтл займет около 180 гигабайт на диске. Данные неточные, так как финальный размер файлов будет зависеть от версии игры и платформы, на которой она будет запускаться.

Авторы отметили, что страница с игрой была отредактирована недавно. Так, в середине июня представители GSC Game World сообщили о системных требованиях и особенностях нового продукта. Выяснилось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 займет не менее 150 гигабайт на диске. «S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке Unreal-Engine-5 будет очень и очень большой игрой», — подчеркнули специалисты.

Также авторы отметили, что у геймеров может возникнуть проблема с нехваткой свободного места на устройстве. По их словам, новая игра является достаточно ресурсоемкой, поэтому ее рекомендуется устанавливать на SSD-накопители. «Ни одной другой игре на момент запуска не требовалось 180 гигабайт», — подтвердили опасения коллег журналисты из TechRadar.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 28 апреля, игра выйдет на ПК и станет временным эксклюзивом Xbox Game Pass.