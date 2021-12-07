Фотограф сняла на Урале редкое природное явление

Фотограф Надежда Мануйлова сняла в Уральских горах на западе Свердловской области редкое природное явление — световые столбы. Они возникают при резком понижении температуры воздуха: на горе Пильной она упала с минус 4 до минус 20 градусов. Соответствующий пост фотограф опубликовала в своем Instagram.

Автор поста отметила, что в горах всегда на несколько градусов холоднее, чем в самом Екатеринбурге, а снег здесь выпадает раньше и лежит дольше. По ее мнению, это объясняется удаленностью от города и горной местностью.

«[Это] весьма радует глаз по сравнению с городской серостью и грязью. А из-за пруда еще и летом всегда свежо и зелено. Красота, в общем!» — написала фотограф.

В ноябре подобное явление снял фотограф из Дудинки Денис Гаськов. Чтобы сделать фото, автору пришлось выехать за периметр города.

Световые столбы появляются на небе при совокупности сразу нескольких факторов. Во-первых, при сильной влажности воздуха, а во-вторых, при морозе ниже минус 15 градусов. Свет от городских прожекторов проходит через кристаллики воды, зависшие в воздухе, из-за чего образуется сияние.