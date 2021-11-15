Российский фотограф снял уникальные световые столбы

Фотограф из Дудинки Денис Гаськов показал кадры уникального светового явления. Фотографии появились в его Instagram-аккаунте.

На снимках запечатлены ровные столбы света. Как пишет «КП Красноярск», чтобы сделать фото, автору пришлось выехать за периметр город.

Отмечается, что такое оптическое явление достаточно редкое и образуется только при совокупности определенных условий – при высокой влажности и температуре воздуха от минус 15 и ниже. В воздухе появляются легчайшие кристаллики замерзшей воды, свет от мощных прожекторов проходит сквозь них, многократно усиливаясь.

В конце июня жители Воронежа заметили в небе над городом редкое оптическое явление. Они поделились фотографиями серебристых облаков в социальных сетях.