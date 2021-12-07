«Единая Россия» приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга

«Единая Россия» приостановит членство экс-главы Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, пишет РИА Новости.

Уточняется, что данное решение примут на ближайшем заседании местного политического совета в соответствии с пунктом 4.4.4. устава партии.

7 декабря бывшего главу Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Днем ранее Громов подал в отставку с поста главы администрации района по собственному желанию. Его просьбу удовлетворили. Он руководил Калининским районом на протяжении 25 дней, а ранее в течение пяти лет был главой администрации Петроградского района.