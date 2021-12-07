Власти Москвы рассказали о погибших и раненых в результате стрельбы в МФЦ

Ракова: при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы скончались администратор и охранник

При стрельбе в МФЦ, расположенном на юго-востоке Москве, погибли администратор и охранник, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что еще четыре человека пострадали в результате инцидента. «Состояние трех человек, пострадавших во время стрельбы в МФЦ, среди которых 10-летняя девочка, оценивается как тяжелое», — пояснила заммэра.

Отмечалось, что открывший стрельбу в московском МФЦ Сергей Глазов оказался бывшим военнослужащим. Мужчина служил в воинской части 33949, он подполковник запаса.

Сейчас Глазова допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».

45-летнего Глазова, открывшего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.