У стрелявшего в московском МФЦ нашли сумку с проводами

«112»: у открывшего стрельбу в МФЦ в Москве обнаружили сумку с проводами

У мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, при себе была сумка с проводами. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в настоящее время находку исследуют специалисты. При этом сам задержанный находится в неадекватном состоянии и рассказывает следователям о мировом заговоре и пандемии.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» произошла ранее 7 декабря. По предварительным данным, у одного из посетителей произошел конфликт с охранником после просьбы надеть маску, после чего он достал оружие и начал стрелять. В результате два человека погибли, еще три, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Нападавший был задержан. Им оказался 45-летний Сергей Глазов, который ранее служил в военной части номер 339949. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.