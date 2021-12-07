Морская свинка отгрызла челку пьяной хозяйке

Пьяная девушка легла спать рядом с морской свинкой и проснулась без клока волос

В Кентукки, США, пьяная хозяйка морской свинки вернулась домой, легла спать рядом с грызуном и проснулась без клока волос. Об этом сообщает Daily Mail.

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29-летняя парикмахер Гара Салливан рассказала, что после празднования Дня благодарения вернулась домой пьяной и решила поспать на полу рядом со своей морской свинкой по кличке Дикси.

Проснувшись утром, Салливан посмотрелась в зеркало и обнаружила, что у нее отсутствует прядь волос из челки, а вместо нее на лбу торчит чуб. Американка сразу поняла, что над ее прической поработала Дикси, и бросилась к морской свинке в страхе, что она может умереть из-за того, что желудок забился волосами. Однако животное оставило отгрызенные волосы на полу.

Девушка призналась, что не обиделась на свинку, но спать рядом с ней больше не планирует. По ее подсчетам, прядь должна отрасти за полгода-год.

«Дикси очень милая и спокойная! Просто она любит полакомиться человеческими волосами», — отметила Салливан.

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