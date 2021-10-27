Девушка напилась с друзьями, поймала сороку и принесла ее к себе в постель

Пьяная девушка поймала сороку, не смогла с ней расстаться и принесла птицу домой

Пользовательница TikTok рассказала, как напилась с друзьями, поймала на улице сороку и принесла ее к себе в постель. Своей историей она поделилась в видео своем аккаунте.

На кадрах девушка по имени Эни Эванс держит в руках сороку, плачет и говорит, что она не хочет расставаться с птицей. В этот момент молодой человек безуспешно пытается ее успокоить. Она подписала видео так: «Не могу никуда ее забрать». Видео снимала подруга Эванс, вместе с которой пара выпивала в ту ночь.

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Подруга и молодой человек долго уговаривали пьяную девушку расстаться с птицей, но так и не смогли ее переубедить. Тогда они решили не сопротивляться и отвели Эванс домой вместе с сорокой, которой, судя по тому, что она не пыталась вырваться, понравились ее новые знакомые.

На последнем кадре видно, как сорока сидит в постели Эванс. Ролик набрал почти четыре миллиона просмотров и множество комментариев. «Твой парень так спокойно себя ведет, он уже успел привыкнуть к подобным выходкам?» — спросил один пользователь. Другой добавил: «Вы вообще-то просто взяли и похитили птицу!»

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