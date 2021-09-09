78-летний мужчина напился в баре и плутал по лесу четыре дня

Metro: 78-летний Йоханнес ван Россум выпил в баре и четыре дня блуждал по лесу в Таиланде

Живущий в тайской провинции Пхетчхабури 78-летний уроженец Нидерландов Францискус Йоханнес ван Россум зашел в местный бар, напился и четыре дня блуждал по лесу. Об этом пишет Metro.

В конце августа Ван Россум зашел в бар, чтобы выпить стакан пива, но в итоге выпил пять бутылок чанга — аналога пива, который по вкусу похож на эль. Затем он уехал на мотоцикле и исчез.

Жена голландца, 61-летняя Рахот Чанвижит, забеспокоилась, когда муж не вернулся домой, и позвонила в паб. Ей сообщили, что мужчина покинул заведение и уехал в неизвестном направлении. Утром следующего дня Ван Россум позвонил Чанвижит и сказал, что перепил и потерялся в лесу. Женщина обратилась за помощью в полицию, которая отправила отряды на поиски заплутавшего мужа.

Вскоре телефон голландца разрядился, и жена потеряла с ним связь. Через три дня, 3 сентября, местные жители обнаружили мужчину, заметив его мотоцикл. Они помогли ему выбраться из леса, и через некоторое время за ним приехали сотрудники полиции. «Я думал, что умру. Батарея моего телефона разрядилась, бензин в мотоцикле закончился, и пошел дождь. Есть было нечего. Я почувствовал огромное облегчение, когда услышал местных жителей. Они спасли мне жизнь. Я так счастлив, что я в безопасности и снова вижу свою жену», — сказал Ван Россум.

Мужчина не получил серьезных травм: на его теле было много комариных укусов и царапин, он был голоден и обезвожен, но его жизни ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Великобритании, живущий в Таиланде на протяжении 15 лет, заблудился в кишащих ядовитыми змеями джунглях вблизи города Кхонкэн и три дня пил дождевую воду из луж, чтобы выжить. Мужчина припарковал мотоцикл, чтобы подняться на холм в джунглях, но не смог найти дорогу обратно и просто продолжал идти вперед.