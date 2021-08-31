Мужчина пять дней провел в дюнах без воды и выжил

54-летний мужчина получил травму и пять дней провел в нацпарке «Орегонские дюны» в США

Житель США спас мужчину, который получил травму и пять дней выживал без воды в национальном парке «Орегонские дюны». Об этом сообщает издание Oregon Live.

30-летний Брендон Роблен, который живет в городе Порт-Анджелес, штат Вашингтон, приехал в Орегон, чтобы навестить семью. Он отправился на прогулку с женой и двумя детьми на туристическую тропу John Dellenback в национальном парке «Орегонские дюны».

Находясь на тропе, американец услышал чей-то крик о помощи. Он посмотрел вниз и увидел мужчину, который лежал лицом вниз на песке расположенной ниже дюны. Роблен нашел мужчину в километре от тропы, но от входа на тропу его отделяла дюна высотой 30 метров.

Когда Роблен смог добраться до пострадавшего, тот едва мог говорить. У него был распухший и потрескавшийся от жажды язык. Американец окликнул жену и попросил ее принести воды, но она не услышала его, и ему пришлось позвонить ей по телефону.

Роблен находился с пострадавшим до прибытия спасателей и разговаривал с ним.

Оказалось, что 54-летний мужчина провел в дюнах пять дней. Он упал с дюны, повредил спину и шею и страдал от обезвоживания.

Врачи смогли добраться до места происшествия через час. Пострадавшего эвакуировали при помощи вертолета и доставили в больницу.

Имя мужчины и его состояние на текущий момент не сообщается. Роблен надеется, что сможет связаться со спасенным им человеком и узнать, как он себя чувствует.

Ранее сообщалось, что двое туристов из американского города Пауэлл, штат Вайоминг, заблудились на горном хребте Бигхорн и провели неделю без еды и воды. Так как туристы находились в удаленной местности, у них не было связи и возможности обратиться за помощью.