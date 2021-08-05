Пара заблудилась в горах и выживала неделю без еды и воды

Двое туристов из американского города Пауэлл, штат Вайоминг, заблудились на горном хребте Бигхорн и провели неделю без еды и воды. Об этом сообщает сайт радиостанции Big Horn Radio Network.

Пара отправилась в поход 18 июля. Во время путешествия у туристов закончилась еда и вода. Они попытались спуститься с гор на дорогу, но не сумели сделать этого из-за жары и обезвоживания. У одного из них начались проблемы со здоровьем, его состояние резко ухудшалось.

После продолжительных попыток спуститься вниз американцы оказались на скалистых утесах. Они не могли выбраться оттуда из-за чрезвычайно крутого ландшафта. Так как туристы находились в удаленной местности, у них не было связи и возможности обратиться за помощью. В результате пара провела на утесах более недели.

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Днем в понедельник, 26 июля, туристы смогли найти точку, где появилась связь. Они позвонили шерифу и запросили помощь. К ним направили спасателей. Когда пострадавших нашли, оказалось, что путешественники сильно истощены и обезвожены. Один из них сильно обгорел на солнце. Состояние здоровья американцев не позволяло переместить их в тот же день. У спасателей была с собой пища, вода и медицинские принадлежности.

Во вторник, 27 июля, туристов эвакуировали на вертолете и доставили в больницу. Ожидается, что их здоровье полностью восстановится.

Ранее сообщалось, что профессор из Университета Оклахомы потерялся во время одиночного похода в горах американского штата Невада. Спустя четыре дня заблудившегося мужчину обнаружили полицейские.

