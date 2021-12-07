Экономика
 
Последние новости
Россияне массово заработали на видеороликах
Военным передали улучшенную суперпушку «Малка»
Путин назвал беседу с Байденом протокольным мероприятием
Появились первые кадры с устроившим стрельбу в московском МФЦ
Раскрыты подробности задержания полицейским стрелка в МФЦ Москвы
«Челси» сыграет с «Зенитом» в Лиге чемпионов без ряда ведущих игроков
Активисты обратились в ФАС после запрета на сдачу квартир «только славянам» 
Доктор Комаровский ответил на популярный вопрос о сладком
В Москве нашли самые дешевые квартиры в обреченных домах
Новости партнеров
Прослушать новость

Россию назвали неспособной ответить на санкции США

Аналитики назвали отключение России от SWIFT нестрашным для страны
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Shutterstock

Опрошенные «Лентой.ру» аналитики назвали нестрашным для России отключение страны от глобальной системы банковских платежей SWIFT, о вероятности которого 6 декабря написали издания в США со ссылкой на источники в Белом доме. По их сведениям, такая мера может быть включена в очередной пакет антироссийских санкций в случае военного вторжения Москвы на Украину. Между тем сама Москва неспособна адекватно ответить на новые ограничения, считают эксперты.

Созданная в 1973 году система SWIFT позволяет банкам по всему миру проводить транзакции, обмениваясь сообщениями о деталях каждой операции, и до недавнего времени не имела аналогов. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что использование SWIFT не является необходимым условием функционирования отечественной банковской системы.

Не смертельно

«По большому счету, это, безусловно, будет проблемой, хотя и не катастрофической. Это создаст довольно серьезные препятствия для обычной финансовой деятельности, существенно ограничив для простых экономических агентов (физических и юридических лиц) возможности пользования платежной системой за пределами России, а внешним агентам — возможности переводов в Россию. Каналы, конечно, останутся, просто их станет гораздо меньше», — отметил финансист.

«Технологически ситуацию можно сравнить с интернетом. SWIFT — это некая маршрутизация, по которой в сети интернет от одного пользователя к другому шел бы IP-пакет. И в том же интернете есть много разных вариантов маршрутизации, в финансовом же мире их еще больше. По большому счету, сама по себе возможность отправлять переводы из России за рубеж и обратно с отключением от SWIFT не исчезнет», — говорит Надоршин. Даже при трансграничных расчетах, по его словам, можно обходиться без использования SWIFT, если российские банки будут открывать корреспондентские счета напрямую в зарубежных кредитных организациях.

«Но такого счета для конкретных страны и валюты может не быть. Например, российский банк, совершающий транзакции в долларах, может иметь корсчет в европейском или азиатском банке, а уже тот — в американском. То же касается расчетов в евро или любой другой валюте. По сути дела, американский банк будет на европейский или азиатский держать определенные суммы в долларах, а проводить операции в пользу российского». Многим банкам для повседневной работы с ограниченным количеством валют хватает одного-двух корсчетов за рубежом, но наиболее крупные имеют разветвленную сеть корреспондентских отношений с кредитными организациями по всему миру.

«Развитая система корсчетов спокойно позволяет заменить SWIFT. Существует несколько режимов работы с корсчетами. Некоторые предусматривают кредитные операции, другие — только операции по предоплате, — объясняет Надоршин. — Кредитные операции не предполагают предварительного перечисления денег от контрагента: это делается в кредит, а потом идет оплата. Предоплатный режим предполагает, что контрагент перечислил по каким-то каналам определенную сумму на такой счет. Если до отключения SWIFT такой канал не был налажен, придется найти посредников, чтобы это осуществить».

При этом угроза отключения от SWIFT актуальная для России не первый год. Впервые она была озвучена в 2014 году, однако так и не была реализована. С тех пор банки организовали разветвленную корреспондентскую сеть, и даже у кредитных организаций, попавших под санкции, появились партнеры, обеспечивающие доступ к корсчетам за рубежом. Еще раньше, под влиянием последствий глобального кризиса 2008-2009 годов, Центробанк изменил режим работы с корсчетами. Он отказался от операций валютного свопа с центробанками других стран для получения ликвидности в их валютах и сам проводил сделки валютного репо и свопы с российскими банками, предоставляя им валюту под залог ценных бумаг и рублей.

«И для этого ЦБ использовал в том числе свои корсчета, открытые в иностранных банках. Со временем такой способ пополнения ликвидности перестали использовать за ненадобностью, но сама возможность никуда не исчезла. Помимо этого, у регулятора есть и корсчета, открытые в иностранных банках. Их наличие позволяет совершенно спокойно организовать проведение по ним операций, в том числе с участием и в интересах коммерческих банков», — констатирует Надоршин. По его словам, на перенастройку и наладку системы может потребоваться один рабочий день.

Придется подождать

В свою очередь аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что приемлемых альтернатив у расчетов через SWIFT на данный момент нет. При отключении от системы российским банкам придется отдельно согласовывать каждую транзакцию с зарубежными партнерами, в которых у них открыты корсчета. «Все платежи, даже через прямой корсчет в зарубежном банке, идут все равно через SWIFT. Это удобная система администрирования большого количества транзакций», — говорит экономист.

В России уже существуют аналоги, главный из которых — разработанная ЦБ Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Однако к ней на данный момент подключено ограниченное количество иностранных банков, в основном это кредитные организации стран СНГ и дочерние структуры российских банков в Европе. «Условному JPMorgan подключаться к российской системе нет никакого смысла и резона», — считает Мурашов.

По его словам, даже в расчетах внутри страны российские банки, как правило, используют SWIFT, считая ее удобной системой. «Но российские аналоги для совершения операций внутри страны есть, и перейти на них, наверное, будет не так сложно. Хотя даже это потребует длительного и затратного переходного периода, комиссии возрастут в разы. Переход будет достаточно болезненным», — говорит аналитик.

При этом Москва ограничена в возможностях применения ответных мер, поскольку не имеет достаточного влияния на мировую экономику: «В данном случае зеркальной мерой со стороны российских властей может быть вынужденный отказ от обслуживания долга или давление по линии экспорта».

Однако собеседники «Ленты.ру» сходятся во мнении, что отключение России от SWIFT станет крайней мерой, на которую США и их союзники пойдут в последнюю очередь. «Я думаю, что прямо сейчас приличная часть того, что циркулирует в СМИ, — это скорее попытки обозначить решимость сторон», — говорит Евгений Надоршин из «ПФ Капитал». По словам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, Россия является существенным торговым партнером для Европы, в отличие от Ирана, отключенного от SWIFT в 2018 году.

6 декабря стало известно, что США подготовили новый санкционный пакет в отношении России, предусматривающий в том числе отключение от SWIFT. Применить его планируется в случае военного вторжения Москвы на Украину. Авторы документа оценивают его как «чертовски агрессивный». Кроме того, в нем заложен запрет на пользование американскими банками и платежными системами для крупных российских бизнесменов и представителей близкого круга президента Владимира Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0121 сентября

Коррупция, кумовство и бедность.

Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
20:34 6 декабря

Уровень выбросов СО2 у «Роснефти» оказался ниже показателей BP

18:33 6 декабря

В Белоруссии раскрыли ответные санкции против Запада

17:59 6 декабря

В желании ЦБ возвращать украденные мошенниками деньги увидели угрозу для россиян

Экономика00:0113 сентября

Вопреки всему.

Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
17:32 6 декабря

Европа потратила четверть закачанного газа

17:19 6 декабря

В России опровергли данные о падении продаж оружия

17:36 6 декабря

«Яндекс.Маркет» запустит новый формат пунктов выдачи заказов

Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
17:04 6 декабря

«Магнит» представил индустриальный робот-пылесос на форуме «Время инноваций»

16:39 6 декабря

«Северный поток-2» отказались запускать до сертификации

16:23 6 декабря

Импортный газ на Украине подорожал в четыре раза

Россия
В Госдуме оценили заявление США о «политике открытых дверей» по расширению НАТО
«Самое ужасное — потерять ногу»
Спасти Катю может только дорогая операция. Девочке нужна ваша помощь
В московском метро пассажир пытался покончить с собой
Почему в Москве 40 равно 120.
Несколько интересных фактов о Северо-Восточной хорде
Последствия массовой аварии с 12 автомобилями на трассе в России попали на видео
В России подтвердили появление омикрон-штамма коронавируса.
 
Российский инфекционист объяснил необходимость признания иностранных вакцин
Все материалы
Мир
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Скрытая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии увидели пользу от военного сотрудничества России и Китая
«У всех была каша в головах»
30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
Минск анонсировал ответные санкции против Запада
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе
«Украина вечно стреляет себе в ногу»
Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
В Минобороны Украины оценили численность российских военных на границе
Все материалы
Экономика
Греф назвал ограничения рубля со стороны США небылицей и чушью
США задумали отключить Россию от SWIFT.
 
Цены на газ в Европе выросли
Партнерский материал
На машине по России.
Открываем для себя страну на шинах Continental
А-Клуб стал лучшим банком в индустрии private banking и wealth management
Дизайн евро изменится
Все материалы
Силовые структуры
Бойцовые еноты.
Как российские патриоты стали наемниками, связались с офицерами ФСБ и превратились в бандитов
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Майор Скорость.
Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
Дело «Спецстройсервиса».
В чьих руках следствие?
Все материалы
Наука и техника
Названа новая особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
Технологии производства российских танков предложат Индии
Названы лучшие беспроводные наушники
Умер летчик-испытатель вертолетов «Ми»
Раскрыта причина осложнений после зарубежных вакцин от коронавируса.
Препараты отторгает иммунная система
Все материалы
Спорт
Чимаев заявил об отсутствии поражений в драках с пятого класса
Ангелина Мельникова«Сердце проваливается от страха»
Сложнейшие элементы и постоянный риск: как гимнастика стала самым опасным видом спорта?
Акинфеев объяснил исполнение песни в стиле регги
Партнерский материал
«Зенит» ждет «Спартак» и «Барсу»
Решающие матчи в еврокубках. «Барселона» едет в Мюнхен, «Спартак» — в Варшаву
Усик рассказал о трудностях в организации поединка с Джошуа в Киеве
Путин поздравил победителей Кубка Дэвиса
Лионель МессиЛионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч».
В гонке за трофей он обошел Криштиану Роналду и Роберта Левандовски
Все материалы
Культура
Крупнейшие российские киносети отказались от показа фильма «Елки-8»
Англичанке гадят.
Кристен Стюарт сыграла страдающую принцессу Диану в новом фильме. Что из этого вышло?
Группа «Земляне» и Юрий Антонов впервые споют вместе «Поверь в мечту»
RikiЛучшая новая музыка:
божественные близняшки, призраки бывших подружек и возвращение Placebo
Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в угрозах ее сыну
Актриса фильма «Стиляги» попала в больницу после избиения
Бесславная охота.
В прокат вышло продолжение «Охотников за привидениями». Почему это полный провал?
Все материалы
Интернет и СМИ
Основателя «Медиазоны» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
«Соцсети опасны, как наркотики»
Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
Сообщение о переходе ПФР на дистанционный режим работы опровергли
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Малахов объяснил интерес к работе ведущим ток-шоу
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
VPN-сервисы были призваны помочь пользователям.
Как их использование стало губительным для компаний и обычных людей?
Все материалы
Ценности
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Дизайнер Вирджил Абло умер от рака.
 
Дочь корейского Сталина.
Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри посоветовал людям бросить нелюбимую работу и подвергся критике
«Здесь любят Россию»
История девушки, которая переехала в Испанию и помогает футболистам из России устроить свою жизнь
Мужчина узнал о прошлом девушки и усомнился в желании жениться на ней
«Он думал, что просто развлекается»
Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
Морская свинка отгрызла челку пьяной хозяйке
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.
Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Диетолог назвала самую опасную ошибку при похудении
Все материалы
Hyundai и Genesis рассказали об электрических новинках для России
Антиковидная галерея с главной мотоциклетной выставки мира
EICMA: десятки новинок с мотонедели в Милане
Опубликованы первые изображения нового кроссвэна Kia Carens
Экспедиция «Страна энтузиастов»: позади Екатеринбург
Самый масштабный автопробег года преодолел Урал
BMW передала клиенту миллионный электрифицированный автомобиль
Те, кому за миллион: автомобили с безумным пробегом
Машины, которые за свою жизнь успели пару-тройку раз съездить до Луны
Обновленный Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Никогда не видела ничего подобного»
Россиянка ездит по стране в поисках заброшенных построек. Чем они ее вдохновляют?
«Очаровательная малышка — морской офицер»
Как юная девушка стала первой женщиной-капитаном китобойного судна?
«Черный как деготь»
Как появился бородинский хлеб и какая версия его происхождения наиболее правдива
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Самаре откроется торговый комплекс нового поколения
Куполу Новосибирского театра оперы и балета вернут исторический облик
Нижегородский театр объявил конкурс комедийной драматургии
Все материалы