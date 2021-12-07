Россию назвали неспособной ответить на санкции США

Опрошенные «Лентой.ру» аналитики назвали нестрашным для России отключение страны от глобальной системы банковских платежей SWIFT, о вероятности которого 6 декабря написали издания в США со ссылкой на источники в Белом доме. По их сведениям, такая мера может быть включена в очередной пакет антироссийских санкций в случае военного вторжения Москвы на Украину. Между тем сама Москва неспособна адекватно ответить на новые ограничения, считают эксперты.

Созданная в 1973 году система SWIFT позволяет банкам по всему миру проводить транзакции, обмениваясь сообщениями о деталях каждой операции, и до недавнего времени не имела аналогов. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что использование SWIFT не является необходимым условием функционирования отечественной банковской системы.

Не смертельно

«По большому счету, это, безусловно, будет проблемой, хотя и не катастрофической. Это создаст довольно серьезные препятствия для обычной финансовой деятельности, существенно ограничив для простых экономических агентов (физических и юридических лиц) возможности пользования платежной системой за пределами России, а внешним агентам — возможности переводов в Россию. Каналы, конечно, останутся, просто их станет гораздо меньше», — отметил финансист.

«Технологически ситуацию можно сравнить с интернетом. SWIFT — это некая маршрутизация, по которой в сети интернет от одного пользователя к другому шел бы IP-пакет. И в том же интернете есть много разных вариантов маршрутизации, в финансовом же мире их еще больше. По большому счету, сама по себе возможность отправлять переводы из России за рубеж и обратно с отключением от SWIFT не исчезнет», — говорит Надоршин. Даже при трансграничных расчетах, по его словам, можно обходиться без использования SWIFT, если российские банки будут открывать корреспондентские счета напрямую в зарубежных кредитных организациях.

Если у российского банка напрямую открыт корсчет в банке страны, в валюте которой проводятся операции, SWIFT просто не нужен Евгений Надоршин главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал»

«Но такого счета для конкретных страны и валюты может не быть. Например, российский банк, совершающий транзакции в долларах, может иметь корсчет в европейском или азиатском банке, а уже тот — в американском. То же касается расчетов в евро или любой другой валюте. По сути дела, американский банк будет на европейский или азиатский держать определенные суммы в долларах, а проводить операции в пользу российского». Многим банкам для повседневной работы с ограниченным количеством валют хватает одного-двух корсчетов за рубежом, но наиболее крупные имеют разветвленную сеть корреспондентских отношений с кредитными организациями по всему миру.

«Развитая система корсчетов спокойно позволяет заменить SWIFT. Существует несколько режимов работы с корсчетами. Некоторые предусматривают кредитные операции, другие — только операции по предоплате, — объясняет Надоршин. — Кредитные операции не предполагают предварительного перечисления денег от контрагента: это делается в кредит, а потом идет оплата. Предоплатный режим предполагает, что контрагент перечислил по каким-то каналам определенную сумму на такой счет. Если до отключения SWIFT такой канал не был налажен, придется найти посредников, чтобы это осуществить».

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При этом угроза отключения от SWIFT актуальная для России не первый год. Впервые она была озвучена в 2014 году, однако так и не была реализована. С тех пор банки организовали разветвленную корреспондентскую сеть, и даже у кредитных организаций, попавших под санкции, появились партнеры, обеспечивающие доступ к корсчетам за рубежом. Еще раньше, под влиянием последствий глобального кризиса 2008-2009 годов, Центробанк изменил режим работы с корсчетами. Он отказался от операций валютного свопа с центробанками других стран для получения ликвидности в их валютах и сам проводил сделки валютного репо и свопы с российскими банками, предоставляя им валюту под залог ценных бумаг и рублей.

«И для этого ЦБ использовал в том числе свои корсчета, открытые в иностранных банках. Со временем такой способ пополнения ликвидности перестали использовать за ненадобностью, но сама возможность никуда не исчезла. Помимо этого, у регулятора есть и корсчета, открытые в иностранных банках. Их наличие позволяет совершенно спокойно организовать проведение по ним операций, в том числе с участием и в интересах коммерческих банков», — констатирует Надоршин. По его словам, на перенастройку и наладку системы может потребоваться один рабочий день.

Придется подождать

В свою очередь аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что приемлемых альтернатив у расчетов через SWIFT на данный момент нет. При отключении от системы российским банкам придется отдельно согласовывать каждую транзакцию с зарубежными партнерами, в которых у них открыты корсчета. «Все платежи, даже через прямой корсчет в зарубежном банке, идут все равно через SWIFT. Это удобная система администрирования большого количества транзакций», — говорит экономист.

Без нее каждый платеж необходимо будет подтверждать отдельно — через электронную почту или телекс или как-нибудь еще. SWIFT обрабатывает несколько операций в секунду, а тут придется ждать гораздо дольше Станислав Мурашов аналитик Райффайзенбанка

В России уже существуют аналоги, главный из которых — разработанная ЦБ Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Однако к ней на данный момент подключено ограниченное количество иностранных банков, в основном это кредитные организации стран СНГ и дочерние структуры российских банков в Европе. «Условному JPMorgan подключаться к российской системе нет никакого смысла и резона», — считает Мурашов.

По его словам, даже в расчетах внутри страны российские банки, как правило, используют SWIFT, считая ее удобной системой. «Но российские аналоги для совершения операций внутри страны есть, и перейти на них, наверное, будет не так сложно. Хотя даже это потребует длительного и затратного переходного периода, комиссии возрастут в разы. Переход будет достаточно болезненным», — говорит аналитик.

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При этом Москва ограничена в возможностях применения ответных мер, поскольку не имеет достаточного влияния на мировую экономику: «В данном случае зеркальной мерой со стороны российских властей может быть вынужденный отказ от обслуживания долга или давление по линии экспорта».

Однако собеседники «Ленты.ру» сходятся во мнении, что отключение России от SWIFT станет крайней мерой, на которую США и их союзники пойдут в последнюю очередь. «Я думаю, что прямо сейчас приличная часть того, что циркулирует в СМИ, — это скорее попытки обозначить решимость сторон», — говорит Евгений Надоршин из «ПФ Капитал». По словам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, Россия является существенным торговым партнером для Европы, в отличие от Ирана, отключенного от SWIFT в 2018 году.

6 декабря стало известно, что США подготовили новый санкционный пакет в отношении России, предусматривающий в том числе отключение от SWIFT. Применить его планируется в случае военного вторжения Москвы на Украину. Авторы документа оценивают его как «чертовски агрессивный». Кроме того, в нем заложен запрет на пользование американскими банками и платежными системами для крупных российских бизнесменов и представителей близкого круга президента Владимира Путина.