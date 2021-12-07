Власти США начали расследование против Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении электромобильной компании Tesla. Это связано с жалобой на то, что компания не уведомила своих акционеров и регулирующие органы о рисках возгорания, связанных с дефектами в солнечных батареях, пишет Reuters.

Проверка началась после жалобы бывшего менеджера по качеству Tesla Стивена Хенкеса, который обратился в SEC еще в 2019 году. В заявлении Хенкес указал, что Tesla и ее дочерняя энергетическая компания SolarCity не раскрывали акционерам рисков возгорания из-за неисправностей в солнечных панелях. Из-за этих дефектов клиенты оказались подвержены угрозе имущественного ущерба и травм.

Хенкес заявил, что уведомил руководство Tesla о необходимости отключения солнечных систем, подверженных возгоранию, предоставлении отчета регулирующим органам и извещения потребителей. Однако в компании проигнорировали его просьбы, и он подал жалобу регуляторам. В августе 2020 года Хенкес был уволен, после чего подал в суд на Tesla, утверждая, что его лишили работы в отместку за жалобу по поводу безопасности солнечных батарей.

Согласно исковому заявлению бывшего сотрудника, поданному против Tesla Energy, от неисправностей в системе безопасности солнечных панелей в США пострадали более 60 тысяч частных клиентов и 500 государственных и коммерческих предприятий. После сообщения Reuters 6 декабря акции Tesla опускались до 950,5 доллара, самого низкого уровня более чем за два месяца, по данным биржи Nasdaq. К моменту написания новости стоимость ценных бумаг скорректировалась и составляет 1009 долларов.

Судебные разбирательства из-за проблем с солнечными панелями Tesla длятся уже не один год. В августе 2019 года на компанию подал в суд крупнейший американский ретейлер Walmart — по состоянию на ноябрь 2018-го как минимум в семи магазинах сети произошли пожары из-за солнечных батарей Tesla. Потери обошлись ретейлеру в миллионы долларов. В августе Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) также инициировало расследование против автогиганта из-за аварий с участием электрокаров Tesla на автопилоте.