Восстановлена картина нападения на столичное отделение МФЦ

Нападению на МФЦ в Москве предшествовала стрельба в ГБУ «Жилищник» в том же здании

Картина нападения 45-летнего мужчины на столичное отделение МФЦ и предшествовавших этому событий восстановлена. Данные опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

По данным Telegram-канала, Сергей Глазов, бывший подполковник, пришел с пистолетом в ГБУ «Жилищник», которое находится в том же здании, что и МФЦ, и выстрелил в одного из сотрудников ГБУ. После этого, спускаясь этажом ниже, преступник выстрелил в охранника и открыл огонь по посетителям и сотрудникам МФЦ, в частности — по мужчине с ребенком. В результате скончались на месте сотрудник МФЦ и охранник. Еще несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что источник опроверг наличие взрывчатки у задержанного за стрельбу в МФЦ Москвы. После сообщения об обнаружении на месте стрельбы сумки с проводами, которая предположительно принадлежит стрелку, на место происшествия прибыли саперы. После проверки выяснилось, что в сумке нет взрывчатых веществ.

Ранее 7 декабря 45-летний посетитель МФЦ на Рязанском проспекте открыл огонь из пистолета по посетителям и персоналу. В результате от полученных ранений погибли двое человек, еще несколько, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Стрелявшего задержали полицейские. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве.