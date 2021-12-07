В Томске оцифруют 78 редких старообрядческих книг

Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) отреставрируют и оцифруют 78 редких малотиражных книг старообрядческой «Скитской библиотеки». Об этом пишет InScience.

Отмечается, что редкие малотиражные книги «Скитской библиотеки» были переданы в Научную библиотеку ТГУ еще в 2000 году — в 2015 была оцифрована и введена в научный оборот рукописная часть коллекции.

В 2021 году ученые получили грант на оцифровку оставшейся печатной части — специалисты опишут и разместят в сети 78 изданий XVI–XX веков.

«Книги выходили малыми тиражами, половина из них содержит ложную информацию о месте и времени выхода издания или вообще ее не имеет. Практически все книги содержат владельческие и читательские записи, самые ранние из которых выполнены русской скорописью в XVII веке, самые поздние — в последней четверти XX века. Исследование обещает быть очень интересным», — поделилась планами профессор факультета исторических и политических наук ТГУ Елена Дутчак.

Сообщается, что работы планируется завершить к февралю 2023 года. Коллекция станет доступна онлайн в Электронной библиотеке (репозитории) ТГУ, на портале «PRO Сибирь» и на сайте Британской библиотеки.

Ранее в декабре единственный в России музей старообрядчества, который находится в Казани, отметил год своего существования. Среди его экспонатов — старинные литые иконы (большая часть из них перешла в коллекцию от потомков купцов-старообрядцев), утварь, облачение священников, а также богослужебные книги с иллюстрациями и выведенными от руки узорами на страницах.