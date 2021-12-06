Россиянам рассказали об экспонатах музея истории старообрядчества

Единственный в России музей старообрядчества, который находится в Казани, отметил год своего существования. ИА «Татаринформ» рассказало россиянам об экспонатах музея, а также о его истории.

Музей расположен на цокольном этаже кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви в Казани. Храм основали в начале XX века и освятили в 1909 году. Однако с приходом советской власти, в 1920, его закрыли. Затем, большую часть прошлого столетия, здесь находился архив ТАССР. Старообрядцам церковь вернули лишь в 1996 году.

Среди экспонатов музея — старинные литые иконы (большая часть из них перешла в коллекцию от потомков купцов-старообрядцев), утварь, облачение священников, а также богослужебные книги с иллюстрациями и выведенными от руки узорами на страницах. Как отмечает автор статьи, вес некоторых книг доходит до четырех-пяти килограммов.

Отмечается, что музей довольно популярен и ему часто передают подарки. Так, однажды в коллекцию передали подарок от певца Григория Лепса — гравюру Жана Жюли Элеонора де Леспинаса, на которой запечатлен вид Казани 1767 года. «Вместе с ней, поговаривают, настоятель московского храма передал и просьбу продать одну из старинных книг, но так и не заполучил ее», — говорится в публикации.

В сентябре старообрядцы из села Нижний Услон (Татарстан) попросили местные власти восстановить храм Николая Чудотворца, основанный в 1908 году. За помощью и содействием к госсоветнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву обратился митрополит Московский и Всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Титов).