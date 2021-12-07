Назван город с самыми длинными в мире пробками

Навигационный сервис Inrix провел анализ движения на дорогах в крупных городах мира и выяснил, что самым интенсивным оно оказалось в Лондоне. Столица Великобритании в 2021 году возглавила рейтинг мест с самыми длинными пробками, передает «Би-би-си».

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За весь 2021 год лондонские водители в среднем потратили на преодоление заторов 148 часов — всего на один процент меньше, чем до пандемии коронавируса, и значительно больше, чем в других мегаполисах. Следом по загруженности дорог назван Париж — там в этом году водители в среднем простояли в пробках 140 часов. Третье место занял Брюссель (134 часа), а четвертое и пятое — Москва (108) и Нью-Йорк (102).

В 2020 году Лондон занимал 16 место рейтинга. По мнению экспертов, загрузка трасс повысилась в начале пандемии с появлением в британской столице большого числа велодорожек, ради которых пришлось урезать ширину автомобильных шоссе.

Однако в благотворительной организации Cycling UK оспорили данное утверждение. Активисты считают, что не стоит обвинять в росте числа пробок велодорожки — они дают транспортной системе нужный баланс и возможность в экстренных случаях не тратить время на заторы. Проблема, по мнению экспертов, кроется в слишком сильной зависимости населения от автомобилей.

Ранее в России предложили ввести сбор за проезд внутри МКАД, чтобы избежать пробок в час пик. В рамках инициативы призвали брать с водителей по 100 рублей. Общественный транспорт, автомобили экстренных служб, такси и мотоциклы могут передвигаться бесплатно, а для льготников предложили сделать скидки.