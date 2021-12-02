Проезд внутри МКАД предложили сделать платным

Предприниматель и общественный активист Дмитрий Давыдов предложил ввести в Москве «сбор против пробок». Эта инициатива опубликована на сайте проекта «20 идей по развитию России».

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Мера подразумевает платный проезд для автомобилистов внутри МКАД с 7:00 до 22:00 по будням. Минимальной пошлиной Давыдов посоветовал сделать 100 рублей — она не должна распространяться на общественный транспорт, такси, мотоциклы и автомобили экстренных служб. Инвалидам, пенсионерам и прочим льготникам должны предоставляться скидки.

В дальнейшем тариф за въезд предлагают увеличить и адаптировать в зависимости от районов города и их транспортной загруженности. Давыдов разработал транспортную модель, основываясь на опыте по борьбе с пробками в других странах. Предприниматель надеется, что с введением платного проезда внутри МКАД москвичи станут меньше времени тратить на дорогу.

В конце октября в Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили брать деньги за проезд фур по дорогам регионального значения. В организации пообещали не завышать тарифы, отремонтировать трассы и сохранить их бесплатные аналоги.