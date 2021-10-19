В России предложили ввести новый сбор

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил рассмотреть вопрос о введении платы за проезд фур по автомобильным дорогам регионального значения. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по стратегии развития транспортной отрасли, передает «Интерфакс».

По словам Шохина, он понимает озабоченность глав субъектов из-за ухода большегрузов с федеральных трасс на региональные. Водители используют региональные дороги, чтобы избежать проезда по платным трассам. «В этой связи предложения о введении платы по региональным дорогам, безусловно, имеет право на существование. Мы хотели бы этот вопрос более детально обсудить», — заявил глава РСПП.

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Шохин отметил, что решение о новом сборе должен принять каждый регион самостоятельно, а не в обязательном порядке. Он также предостерег от завышения тарифов на проезд и заявил о необходимости оставить альтернативные бесплатные дороги, «иначе большегрузы не дойдут до региональных дорог, и система может не сработать». В случае принятия решения о сборе властям необходимо обеспечить качество дорог и довести их до нормативного состояния.

В середине сентября Минтранс включил в новые правила проезда по платным трассам пункт, предусматривающий возможность компенсации водителям в случае, если услуга оказана не в полном объеме. Эксперты предположили, что автомобилисты смогут потребовать возврата потраченных за проезд средств, когда трасса не очищена от снега или при возникновении пробки из-за бездействий оператора.