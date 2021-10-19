Подмосковье пообещали избавить от пробок

Администрация Московской области решила приступить к борьбе с пробками в регионе. На первом этапе власти Подмосковья пообещали создать 14 выделенных полос для общественного транспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.

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Чиновница отметила, что в 22 городских округах выявили 50 проблемных маршрутов. В ближайшее время на 14 из них появятся отдельные полосы для автобусов — семь дорог переразметят, а еще столько же расширят. Кротова надеется, что за счет беспрепятственного движения общественного транспорта дороги удастся избавить от скопления машин.

Раньше всего, по словам чиновницы, выделенки получат Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Мытищи, Химки и Одинцовский городские округа. В Подмосковье организовали уже две полосы под общественный транспорт.

Кротова добавила, что изменения на дорогах появятся не сразу. Сначала на предполагаемых под выделенки участках установят ограничительные блоки на неделю, чтобы оценить движение транспорта — улучшилось оно или стало хуже. С 15 ноября по 15 декабря жители районов, в которых запланировали выделенные полосы, на портале «Добродел» смогут проголосовать за или против нововведения.

Чиновница считает пробки на дорогах одной из главных причин недовольства жителей Подмосковья — с начала 2021 года на них пожаловалось 30 тысяч человек. Проблемы с дорожным движением в Московской области признает и президент России Владимир Путин. Глава государства пообещал выделить десять миллиардов рублей на строительство развязок, которые помогут разгрузить дороги за пределами столицы.