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Путин пообещал выделить Подмосковью десять миллиардов рублей на дороги

Подмосковью по поручению Путина дадут десять миллиардов рублей на строительство развязок
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым ситуацию с развитием социальной инфраструктуры, транспорта и здравоохранения в регионе. Глава государства пообещал выделить десять миллиардов рублей на строительство развязок, которые дадут возможность разгрузить дороги в Подмосковье, сообщают в пресс-релизе на сайте Кремля.

Президент отметил, что в населенных пунктах за пределами Москвы есть проблемы с дорожным движением. «Знаю, что в некоторых местах пробки у вас образуются. Мы в принципе немало сделали, для того чтобы построить соответствующие развязки, особенно перед железнодорожным полотном, но есть и проблемные точки, до сих пор остаются», — отметил Путин.

Воробьев согласился с заявлением президента и поблагодарил за проект Центральной кольцевой дороги (ЦКАД), которая, по его словам, стала драйвером социально-экономического развития региона. «Дорога начала работать уже в полном объеме, принято решение самые опасные участки уже сделать бессветофорными. В Подмосковье рождаются новые предприятия. Мы в 2021 году порядка 90 предприятий открываем. Ряд дорожных проектов реализуются по механизму концессии», — пояснил губернатор Подмосковья. По итогам совещания президент решил поручить правительству выделить Московской области дополнительное финансирование на развязки: «По предварительным данным, десять миллиардов они вам найдут», — резюмировал обсуждение глава государства.

В начале июня 2021 года президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД, на строительство которой ушло 20 лет. Трасса в 336 километров проходит по территории Московской области в 50 километрах от МКАД. Дорогу построили с целью разгрузить улицы столицы от транзитного транспорта.

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