В России изменятся правила проезда по платным дорогам

Убивший Флойда полицейский не признал вину за удушающий прием с подростком

Водители на платных российских дорогах смогут проехать по ним бесплатно или вернуть деньги, если услуга оказана не в полном объеме. Об этом стало известно в новых измененных правилах проезда по платным трассам Минтранса, пишет «Коммерсантъ».

В документе говорится, что при обнаружении «недостатка платной услуги» или при оказании ее не в полном объеме, водитель имеет право требовать «безвозмездного оказания услуги», либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг».

Речь идет о случаях, когда водитель не может двигаться с максимально разрешенной скоростью из-за того, что, например, часть дороги не очищена от снега или пришла в ненадлежащее состояние, предположил руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко.

Как считает основатель и управляющий партнер юридической группы «Шипович и партнеры» Денис Шипович, если оператор дороги вовремя не устранил причину пробки, то это тоже может считаться «некачественной услугой».

Ранее сообщалось, что в рамках оптимизации затрат на российских платных дорогах планируется постепенно сократить службу аварийных комиссаров. Потребность в этом выявила компания «Автодор», которая провела анализ трафика в период пандемии.