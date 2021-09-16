Россияне начнут тратить больше времени на оформление ДТП

В рамках оптимизации затрат на российских платных дорогах планируется постепенно сократить службу аварийных комиссаров. Потребность в этом выявила компания «Автодор», которая провела анализ трафика в период пандемии, пишет «Коммерсантъ».

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Госкомпания заметила, что содержание комиссаров обходится примерно в один миллиард рублей в год. При этом водители считают, что специалисты работают в рамках оплаты проезда по платной трассе. Представители «Автодора» консультируются с дорожной полицией по поводу оптимизации экипажей в условии большого снижения нагруженности дорог в период пандемии. О планах «Автодора», при реализации которых российские автомобилисты могут начать тратить больше времени на оформление ДТП, рассказал замначальника ГИБДД России Олег Понарьин, в самой компании ситуацию не комментируют.

Аваркомы впервые вышли на платные дороги в 2012 году, чтобы помогать автомобилистам, попавшим в ДТП, в оформлении аварий. Более того, специалисты выручают водителей при поломках машин, могут доставить топливо, вызвать эвакуатор. В 2019 году власти поднимали вопрос о создании аналогичной службы на бесплатных трассах.

Как отметил источник издания, даже в случае положительного решения о сокращении службы аварийных комиссаров выберут определенные участки дорог госкомпании, промониторят влияние предлагаемых изменений на безопасность дорог. Координатор общественного движения «Синие ведерки», которое борется с хамством на дорогах, Петр Шкуматов, добавил, что сокращение службы аваркомов вызовет у автомобилистов недопонимание.

В 2020 году «Автодор» ввел единый стандарт работы для комиссаров, которые патрулируют платные трассы. Документом закреплены технические и организационные требования к службам, алгоритм действий при остановке машин на обочине скоростной дороги.