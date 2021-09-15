Появилось видео жалующегося на безденежье Ефремова

Актер Ефремов рассказал о тяжелейшем положении его семьи, пока он отбывает срок в колонии

Отбывающий срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов признался, что его семья оказалась в тяжелейшем положении из-за него. Видео с артистом из суда появилось в Telegram-канале «МК».

«На воле я плохо зарабатывал, а теперь они вынуждены отрывать от своего скудного бюджета деньги, чтобы я мог здесь есть что-то еще, кроме баланды. Моей семье я нужен здоровым и работоспособным, надеюсь, что после такого большого срока у меня останутся силы работать и зарабатывать», — заявил Ефремов, выступая в суде, где рассматривалась его кассационная жалоба на приговор.

По его словам, накоплений у него нет, поэтому его содержит в белгородской колонии семья.

Ранее, 15 сентября, кассационный суд не стал смягчать приговор актеру, осужденному на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в аварии.

В жалобе защита Ефремова настаивала на смягчении наказания, отмечая, что он полностью возместил моральный ущерб потерпевшим и раскаялся в содеянном. Также адвокаты подчеркнули, что до аварии Ефремов занимался благотворительностью, получил много благодарностей и наград, а в колонии сотрудники отмечали его «безупречную работу».

Против изменения приговора выступила прокуратура. На заседании гособвинитель отметил, что не видит смысла в снижении срока, так как из-за состояния здоровья Ефремов не принесет пользу обществу.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров.