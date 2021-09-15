Стало известно об ухудшающемся состоянии здоровья Михаила Ефремова

Адвокаты рассказали об обострившейся бронхиальной астме у Михаила Ефремова в колонии

Сторона защиты российского актера Михаила Ефремова заявила, что за время нахождения в колонии за смертельное ДТП у него ухудшилось состояние здоровья. Об этом пишут «Известия» в своем Telegram-канале.

Как сообщил корреспондент издания из зала суда, адвокаты рассказали, что 57-летнему артисту приходилось обращаться за медпомощью с обострившейся бронхиальной астмой.

Защита надеется, что суд смягчит приговор, учитывая состояние здоровья Ефремова. Сам актер попросил о милосердии и снисхождении отметив, что у него было время раскаяться в трагедии.

В июне этого года стало известно, что Михаил Ефремов просил суд смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства.

Автоавария с участием заслуженного артиста России произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался. Актера приговорили к 7,5 года колонии.