Суд отказался смягчать приговор Михаилу Ефремову

Кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

В жалобе защита актера настаивала на смягчении наказания, отмечая, что артист полностью возместил моральный ущерб потерпевшим и раскаялся в содеянном. Также адвокаты подчеркнули, что до аварии Ефремов занимался благотворительностью, получил много благодарностей и наград, а в колонии сотрудники отмечали его «безупречную работу».

Против изменения приговора выступила прокуратура. На заседании гособвинитель отметил, что не видит смысла в снижении срока, так как из-за состояния здоровья Ефремов не принесет пользу обществу.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров.