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Собянин высказал свое отношение к идее объединить Москву и Подмосковье

Мэр Москвы Собянин высказался против идеи объединения столицы и Подмосковья в один регион
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался против идеи объединить столицу с Подмосковьем в единый регион. Свою позицию он выразил в большом интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что существующая сегодня система государственного управления в Москве и области уже выстроилась. «Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить», — сказал градоначальник. Он добавил, что у Москвы хватает своих проблем и задач. «Попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению», — считает столичный руководитель.

Точки соприкосновения

Собянин рассказал, что интеграция Москвы и Московской области возможна в отрасли не госуправления, а в сфере инфраструктуры, например, водоснабжения. «Этим мы с Андреем Юрьевичем Воробьевым (губернатором Подмосковья — прим. «Ленты.ру») активно и занимаемся, вовлекая мощности Мосводоканала. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область», — указал он, добавив, что также действует единая система электроснабжения и программа газификации.

«Но самое главное — единая система транспорта», — сказал Собянин. По его словам, столица столкнулась со значительной маятниковой миграцией, когда миллионы людей из Подмосковья каждый день утром едут в Москву, а вечером обратно. Он отметил, что над решением этой проблемы власти работают уже много лет, строя развязки, вылетные магистрали, ЦКАД, однако наиболее эффективным решением является развитие железных дорог, которые раньше в основном были сосредоточены на поездах дальнего следования. «При этом считалось, что пригородные поездки – это второстепенная задача для железной дороги, такое обременение. Мы, по сути, эту парадигму сломали в Москве и Подмосковье», — сказал он, пояснив, что сейчас выстраивается новая система железнодорожных перевозок в агломерации.

При этом, указал он, в Москве на Комсомольской площади, где располагаются три железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский, построят четвертый. Он пояснил, что новый вокзал будет ориентирован на поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.

О мигрантах

В том же интервью Собянин высказался по ряду актуальных для Москвы вопросов. В частности, он обратил внимание на рост числа преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами.

Он добавил, что как только городские власти почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда. «Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок», — сказал столичный мэр.

О москвичах

Собянин рассказал, что население Москвы каждые 10 лет в среднем увеличивается на миллион человек, сейчас же в городе проживают 12,5 миллиона человек. Он уточнил, что в последние годы прирост связан с рождением новых горожан. «Это наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость», — объяснил он.

При этом, по его словам, миграционный прирост стал занимать меньшую часть. Мэр отметил, что Москва потеряла лидерство по притоку жителей из других регионов и стран, уступив, в частности, Краснодарскому краю, Тюмени и ряду других городов.

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