В правительстве России раскрыли перспективы бесплатного общественного транспорта

Минтранс: Россия не будет переходить на бесплатный общественный транспорт к 2035 году

Минтранс отказался от идеи сделать общественный транспорт бесплатным в России к 2035 году, пишут РИА Новости. Перспективы подобных изменений раскрыл директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта Алексей Бакирей. Переход к бесплатному общественному транспорту предусматривал проект транспортной стратегии 2020 года.

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«Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис», — заявил Бакирей в разговоре с журналистами.

Согласно прошлогоднему проекту транспортной стратегии, власти рассматривали возможность того, что к 2035 году общественный транспорт будет бесплатным при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях. В обновленном проекте документа эта идея отсутствует.

В сентябре глава министерства Виталий Савельев сообщил, что ведомство разрабатывает масштабный проект по усовершенствованию системы общественного транспорта. Одним из важнейших нововведений станет запуск биометрии к 2024 году. Функцию распознавания лица введут для упрощения оплаты проезда и досмотра в аэропортах и на вокзалах.

