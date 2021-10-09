В трех российских регионах прекратились авиаперевозки в малые аэропорты

РБК: на Алтае, в Томской области и Забайкалье остановлены полеты в малые аэропорты

В трех российских регионах — Республике Алтай, Томской области и Забайкалье — прекратились авиаперевозки по местным маршрутам. Об этом сообщает РБК.

Причиной этого стало несоответствие малых аэропортов новым требованиям безопасности, введенных правительственным постановлением в октябре 2020 года. Чтобы уложиться в новый регламент, аэропортам необходимо было за год установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования (контроль, досмотр, охрана), организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы.

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Представитель Минтранса рассказал изданию, что, по состоянию на март 2021 года, из более чем 2,2 тысячи площадок новым требованиям соответствовали лишь 165. Модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми требованиями обойдется в сумму от 13 до 50 миллионов рублей.

В июле Минтранс России решил резко сократить расходы на строительство транспортной инфраструктуры в период 2021-2030 годов. Текущая стратегия предусматривает траты в размере 45-54 триллионов рублей, а в новом документе говорится только о 29,3 триллиона рублей. Таким образом, сумма, которую предлагается потратить на транспорт и дороги, будет урезана в 1,5-1,8 раза, если проект не претерпит существенных изменений. Источником средств названы федеральный бюджет, бюджеты регионов и внебюджетные источники. Доля последних будет зависеть от структуры проектов и их экономических параметров. Транспортная стратегия Минтранса является основным документом по развитию отрасли в России. Нынешний вариант принимался еще в 2008 году. Как утверждают в ведомстве, в предлагаемом документе учтены мировая практика и тренды. Особое внимание уделяется цифровой трансформации транспорта.

В сентябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку аэропортов в труднодоступных районах Дальнего Востока и на Крайнем Севере. «Средства получат семь казенных предприятий, которые объединяют 73 местных аэропорта и 15 посадочных площадок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Ежегодно на эти цели планируется выделять 4,5 миллиарда рублей», — говорится в пояснительной записке к документу. Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».