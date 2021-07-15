В России решили резко урезать вложения в транспорт и дороги

Минтранс России решил резко сократить расходы на строительство транспортной инфраструктуры в период 2021-2030 годов. Текущая стратегия предусматривает траты в размере 45-54 триллионов рублей, а в новом документе говорится только о 29,3 триллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Таким образом, сумма, которую предлагается потратить на транспорт и дороги, будет урезана в 1,5-1,8 раза, если проект не претерпит существенных изменений. Источником средств названы федеральный бюджет, бюджеты регионов и внебюджетные источники. Доля последних будет зависеть от структуры проектов и их экономических параметров.

Транспортная стратегия Минтранса является основным документом по развитию отрасли в России. Нынешний вариант принимался еще в 2008 году. Как утверждают в ведомстве, в предлагаемом документе учтены мировая практика и тренды. Особое внимание уделяется цифровой трансформации транспорта.

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Как отмечают эксперты, цифры, приведенные в стратегии, являются условным ориентиром. В любом случае реальные расходы прописывают в трехлетних бюджетах. Тем не менее директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин заметил, что новые параметры выглядят более реалистично.

В свою очередь руководитель InfraOne Research Александра Галактионова предположила, что таким образом власти решили отказаться или перенести на более поздний срок мегапроекты, реализовать которые непросто. Например, в стратегии упомянуты проекты высокоскоростных железных дорог, но источник денег на них не указан.

Часть ожидаемых вложений из новой стратегии есть в рамках существующих проектов. Так, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в период 2021-2024 годов требует вложений в размере 4,6 триллиона рублей.

Среди других предлагаемых проектов — строительство автодороги Москва-Казань, обходы Волгограда, Владикавказа, Набережных Челнов и Анапы, железнодорожные подходы к Азово-Черноморскому и Северо-Западному бассейнам и расширение пропускной способности портов по ключевым грузам для каждого региона. Также предполагается строительство или реконструкция аэропортов Сочи, Новосибирска, Краснодара, Иркутска, Хабаровска и Махачкалы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на проекты по строительству транспортной инфраструктуры следует привлекать дешевую рабочую силу в виде мигрантов из Средней Азии. По его словам, если так поступать, то многие проекты могли быть уже завершены.