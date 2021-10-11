В России ужесточат правила приема на работу в такси

Людям с непогашенной судимостью на территории России запретят работать в такси

Людям с непогашенной судимостью запретят работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками с 2023 года, пишут «Известия».

Государственная Дума в ноябре рассмотрит правительственный законопроект, согласно которому ужесточат правила приема на работу в такси. Как считают авторы инициативы, проблема является очень актуальной на территории России, так как среди водителей часто встречаются убийцы, насильники или похитители людей. При этом отбывших срок за тяжкие преступления ограничат в праве на работу в этой сфере.

Законопроект уже поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, куда документ попал для получения отзыва.

Аналогичные, но менее строгие меры, будут приняты в отношении водителей общественного транспорта. Управлять автобусами, трамваями, троллейбусами не смогут граждане с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя или безопасности государства.

До марта 2023 года осужденные должны предоставить своим работодателям документы о наличии или отсутствии судимости (уголовного преследования). Выдавать такую справку планируют на портале государственных услуг.

Ранее Минтранс России предложил лишать работы в такси водителей, постоянно нарушающих ПДД.