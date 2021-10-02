Навязчивый водитель такси вынудил девушку засыпать с молотком в руках

В Лондоне девушка испугалась за свою жизнь из-за таксиста, который хотел с ней подружиться

На юге Лондона девушка воспользовалась услугами такси Uber, после чего навязчивый водитель несколько раз заявлялся к ней домой, сообщает Metro. Женщина перестала чувствовать себя в безопасности в своем же доме и была вынуждена начать засыпать с молотком в руках, испугавшись за свою жизнь.

Помощник учителя перевозила на такси несколько чемоданов из ее старого дома в новый. Во время поездки 25-летняя Амеле Соссави общалась с водителем, который в конце пути захотел с ней подружиться и спросил ее номер телефона. Однако, не желая продолжать с ним дальнейшее общение, она дала ему фальшивый номер. Через два дня она обнаружила записку от него в своем почтовом ящике.

«Эй, это Хабиб, твой номер не работает. Позвони мне», — говорилось в записке. Также в ней находилась его контактная информация. Находка встревожила девушку, однако она просто ее проигнорировала.

Через несколько дней во время работы она получала сообщение от соседа, что ее водитель пришел к ней домой. На фоне участившихся в Лондоне нападений с участием водителей такси женщина испугалась за свою жизнь и позвонила в полицию, где столкнулась с «офицером-мужчиной», не понимающим срочности ее ситуации. Женщина в ту ночь не ночевала дома, а после того, как все-же вернулась, стала засыпать с молотком в руках.

В полиции заявили, что таксиста уволили, однако после данного инцидента девушка уверяет, что больше не чувствует себя в безопасности в собственном доме, а также, что больше никогда не воспользуется сервисом Uber.

Ранее заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов заявил, что ограничения на работу в такси судимым обострят проблемы с преступностью в России.