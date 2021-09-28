Россиянам предрекли рост преступности из-за запрета судимым работать в такси

Заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов заявил, что запрет работы в такси с судимостью может обострить криминогенную обстановку в стране. Он предрек рост преступности в России в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«У нас проблема социализации людей, которые вышли из мест лишения свободы. Он вышел, у него есть вариант пойти воровать и грабить, а есть вариант устроиться куда-то работать. Зачастую такси — это то место, куда он быстро и легально может устроиться», — отметил Холодов.

По его словам, на человеке с судимостью нельзя «ставить штамп», чтобы он не мог устроиться на работу, в том числе в такси. Вероятно, есть смысл оградить от людей, которые опасны. «Мы, решая одну проблему, создадим 20 новых. Эти люди пойдут грабить, потому что им не на что кушать», — подчеркнул Холодов.

Он уточнил, что судимых за особо тяжкие преступления или действия сексуального характера можно ограничить в работе таксистом, но это не должно отражаться на людях, которые отбывали наказание за другие правонарушения.

28 сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому водителям с судимостью запрещается работать в такси, а также заниматься пассажирскими перевозками. Cоответствующие документы были разработаны Минтрансом совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента Владимира Путина.

