В России предложили установить в такси приборы для контроля сонливости водителей

Минтранс РФ предлагает оснастить легковые такси устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из подготовленного ведомством проекта «О такси», легковые такси должны быть оснащены специальными индикаторами сонливости водителя с обязательной сертификацией. Порядок применения и обслуживания такого устройства должны быть установлены правительством РФ.

Положение законопроекта предлагается ввести в действие с 1 сентября 2022 года.

Ранее Минтранс разработал законопроект, предусматривающий с весны 2023 года ответственность для сервисов заказа такси перед пассажирами, пострадавшими в ходе поездки. Предполагается, что сервисы заказа такси наравне с перевозчиком будут нести ответственность за передачу заказа перевозчику без соответствующего разрешения в случае, если пассажиру или его имуществу был причинен вред во время поездки.