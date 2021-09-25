В России предложили лишать работы таксистов-нарушителей

Минтранс России предложил лишать работы в такси водителей, которые постоянно нарушают ПДД. Об этом говорится в проекте федерального закона, опубликованного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, предлагается ограничить работу в такси водителям, которые получили права после лишения документа. Еще одной причиной для отстранения от управления такси предлагается сделать арест за нарушения ПДД менее года назад.

«К управлению легковым такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа не допускается лицо, которое (…) было за один год, предшествующий дню осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси, подвергнуто административным наказаниям в виде административного штрафа», — говорится в документе. Однако количество таких штрафов не оговаривается.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал законопроект, предусматривающий с весны 2023 года ответственность для сервисов заказа такси перед пассажирами, пострадавшими в ходе поездки. Документ предполагает, что сервисы будут нести ответственность наряду с перевозчиком, если пассажиру или его имуществу был причинен вред при поездке. Общую ответственность предлагается ввести и за то, если водитель такси является самозанятым, но его ОСАГО не покрыло реальный ущерб от инцидента. При этом в дальнейшем сервис будет иметь право взыскать сумму, выплаченную за причинение указанного вреда, в полном объеме непосредственно с лица, причинившего вред.