Европу предупредили об угрозе со стороны Украины после взрыва в Монако

Брыков о взрыве в Монако: Созданный Европой монстр в лице Киева угрожает ей самой

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако показал, что Европа создала монстра в лице киевскх властей, который теперь начал угрожаеть ее же безопасности. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

«Вполне вероятно, что Украина и дальше будет действовать такими же методами. И европейцы собственными руками породили вот этого [монстра] Франкенштейна, который сейчас уже будет бить по ним», — предупредил Брыков.

Взрыв прогремел у подъезда дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина, он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

При взрыве пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его 13-летний сын и женщина. Ермолаев с 2023 года он находится под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, подписанным президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.